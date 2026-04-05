Дети провалились под лед на Урале: одна девочка погибла

В Свердловской области расследуют обстоятельства гибели восьмилетней девочки, которая провалилась под лед на Режевском городском пруду. Происшествие вызвало реакцию правоохранительных органов: Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.
Инцидент произошел в минувшую субботу. По данным прокуратуры, четверо детей без присмотра взрослых вышли на неокрепший лед. В какой-то момент трое из них оказались в воде. Одноклассник смог спасти семилетнюю девочку, а восьмилетняя школьница сумела выбраться на поверхность самостоятельно. Однако вторую сестру спасти не удалось — ее тело позже обнаружили сотрудники МЧС.
Представитель регионального МВД Валерий Горелых уточнил, что в «ледяной ловушке» оказались две сестры и двое их знакомых. Сейчас следователи устанавливают детали случившегося и оценивают степень ответственности лиц, обязанных следить за безопасностью несовершеннолетних.
Известно, что семья погибшей девочки находилась на контроле органов системы профилактики. Прокуратура Свердловской области начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка работе соответствующих ведомств.