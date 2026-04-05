В Нижегородской области при атаке БПЛА повреждения получили два НПЗ и ТЭЦ

В Нижегородской области в ночь на воскресенье российская ПВО сбила 30 украинских дронов. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин.
БПЛА были отражены над промышленной зоной Кстовского района. Предварительно, пострадавших нет.
Однако, по данным Глеба Никитина, повреждения получили два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Там произошел пожар, сейчас огонь локализован. Также пострадали Новогорьковская ТЭЦ, жилые дома и приусадебные участки.
Оперативные службы восстанавливают энергоснабжение, а также ликвидируют последствия ЧП.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.