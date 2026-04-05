В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА продлился более 10 часов

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, введенный в Воронежской области с вечера субботы, 4 апреля, сохранялся в течение 10 часов и 11 минут. Об этом свидетельствуют сообщения губернатора Александра Гусева. За это время силы ПВО сбили над девятью районами области и над одним из городов в общей сложности 26 беспилотников. Их осколки повредили газовую трубу, идущую к частному дому, и жители 20 домовладений временно остались без газоснабжения.
— По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники коммунальных служб перекрыли газ и ликвидировали возгорание, — уточнил губернатор. — Также в том же домовладении повреждены гараж, теплица, легковой автомобиль. В двух соседних домах выбита часть стекол.
Напомним, после общего предупреждения в 18:17, регион захлестнула волна локальных тревог из-за угрозы прямых ударов. Сначала сирены завыли в Россошанском районе в 18:32, затем к 20:33 системы оповещения включились в Острогожском и Лискинском районах. К 21:30 в зону особого риска вошли Нововоронеж, областной центр и Бутурлиновский район, а ближе к полуночи — Борисоглебск.
В 23:40 власти объявили об отмене непосредственной угрозы для всех ранее указанных городов и районов. Тем не менее, общая готовность сил ПВО не снижалась до самого рассвета.
Окончательный сигнал «отбой» во всем регионе прозвучал лишь в 04:28 утра 5 апреля.