Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев: поможем восстановить жилые дома после ночной атаки БПЛА

Над Нижним Новгородом, напомним, сбили 30 беспилотников.

Ночную атаку БПЛА прокомментировал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Напомним, над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО сбили 30 вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Оценкой ущерба жилых домов в настоящее время занимаются специалисты. По оперативным данным ЕДДС Кстовского района, уже удалось восстановить электроснабжение в двух районных населенных пунктах», — написал Юрий Шалабаев в своём канале в MAX.

По его словам, информация о других повреждениях уточняется. На местах сейчас ведется соответствующая работа. «Администрация Кстовского района поможет с восстановлением повреждений», — пообещал мэр Нижнего Новгорода.

Всего ночью над регионами РФ сбили 87 беспилотников.

