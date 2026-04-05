БДСМ-вечеринка в Калининграде станет прецедентом для других судов

Калининградский областной суд в октябре 2025 года привлёк к административной ответственности Центр исторической реконструкции «Кауп» за пропаганду нетрадиционных отношений и назначил штраф один млн рублей.
Поводом для дела стала БДСМ-вечеринка, прошедшая в июле 2025 года в помещении центра. Организаторы разместили в открытом доступе фотоотчёт о мероприятии. Юристы отмечают, что постановление может стать прецедентом для последующих дел.
«Чтобы избежать штрафов, не стоит публиковать любые материалы с подобных встреч, и никак их не афишировать», — цитирует РИАМО руководителя юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрия Костина.
По его словам, критерии пропаганды в законе не детализированы, поэтому оценка поведения зависит от текущей общественной и политической конъюнктуры.