БДСМ-вечеринка в Калининграде станет прецедентом для других судов

Оценка поведения зависит от текущей общественной и политической конъюнктуры.

Калининградский областной суд в октябре 2025 года привлёк к административной ответственности Центр исторической реконструкции «Кауп» за пропаганду нетрадиционных отношений и назначил штраф один млн рублей.

Поводом для дела стала БДСМ-вечеринка, прошедшая в июле 2025 года в помещении центра. Организаторы разместили в открытом доступе фотоотчёт о мероприятии. Юристы отмечают, что постановление может стать прецедентом для последующих дел.

«Чтобы избежать штрафов, не стоит публиковать любые материалы с подобных встреч, и никак их не афишировать», — цитирует РИАМО руководителя юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрия Костина.

По его словам, критерии пропаганды в законе не детализированы, поэтому оценка поведения зависит от текущей общественной и политической конъюнктуры.