В Петербурге в ДТП пострадали четверо детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Четверо детей пострадали в ДТП с эвакуатором и автомобилем Mercedes в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло 4 апреля на проспекте Просвещения. Водитель эвакуатора при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении и поворачивающим налево автомобилем Mercedes.
«В результате ДТП 6-летний пассажир автомобиля Мерседес в тяжелом состоянии, а также трое несовершеннолетних из этого же автомобиля 7 и 9 лет в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, все дети не были пристегнуты ремнями безопасности.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.