Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Люлин об атаке вражеских БПЛА Кстовского района: «Цинично и подло»

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области так оценил попытку удара врага в ночь на Вербное воскресенье.

«Цинично и подло в ночь на Вербное воскресенье коварный враг попытался нанести удар по Нижегородской области. Три десятка БПЛА были сбиты ПВО над кстовской промышленной зоной», — говорится в сообщении.

Как отметил Евгений Люлин, главное, что при атаке не пострадали люди.

Напомним, что в ночь на 5 апреля 30 БПЛА были сбиты над промышленной зоной в Кстовском районе. Повреждения получили объекты компании «Лукойл», Новогорьковская ТЭЦ и жилые дома.

Администрация Кстовского района проводит оценку ущерба и повреждений.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше