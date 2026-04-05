Евгений Люлин об атаке вражеских БПЛА Кстовского района: «Цинично и подло»

«Цинично и подло в ночь на Вербное воскресенье коварный враг попытался нанести удар по Нижегородской области. Три десятка БПЛА были сбиты ПВО над кстовской промышленной зоной», — говорится в сообщении.
Как отметил Евгений Люлин, главное, что при атаке не пострадали люди.
Напомним, что в ночь на 5 апреля 30 БПЛА были сбиты над промышленной зоной в Кстовском районе. Повреждения получили объекты компании «Лукойл», Новогорьковская ТЭЦ и жилые дома.
Администрация Кстовского района проводит оценку ущерба и повреждений.
