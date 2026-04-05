Красноярцу грозит 5 лет тюрьмы из-за «мёртвых душ» в собственной квартире

Житель Красноярска может получить реальный тюремный срок за то, что фиктивно прописал в собственной квартире семью из четырёх иностранцев.
Уголовное дело уже передано в Кировский районный суд. Как выяснили стражи порядка, мужчина 1984 года рождения оформил регистрацию знакомым — двум взрослым и двум детям. Но жильё им предоставлять не собирался.
Более того, квартира находится в общей собственности с женой, а супруга ничего не знала о «новосёлах»: муж действовал тайно.
Соседи, которых опросили полицейские в ходе профилактического рейда, подтвердили: по указанному адресу постоянно живёт только семья самого владельца с маленьким ребёнком, а иностранцев никто никогда не видел.
Следователи квалифицировали действия красноярца за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина по месту пребывания. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до пяти лет.