В Перми окончен поиск 43-летнего мужчины, который пропал 3 апреля

Волонтёры завершили поиски 43-летнего мужчины, который пропал 3 апреля в Перми, сообщает поисковой отряд «ПрикамьеПоиск».
Пермяк ушёл из СНТ «Красава — 3» в деревне Кондратово и перестал выходить на связь. Волонтёры объявили срочный сбор для его поисков. Он уже пропадал в 2024 году.
В ориентировке было указано, что мужчине на вид 46 лет, его рост — 162 сантиметра, телосложение худощавое. У него короткие тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день пропажи пермяк был одет в тёмную фуфайку, чёрное трико и чёрные сапоги из ЭВА с буквой «Z» на липучке. Сообщалось, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Позже волонтёры сообщили, что житель Перми найден живым. Подробности пропажи и обнаружения местного жителя не разглашаются. Сотрудники поискового отряда поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках.
