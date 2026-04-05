Обновленный центр славянской культуры открыли в Комсомольском районе

В кирпичном двухэтажном здании 1967 года постройки заменили системы отопления и электроснабжения, смонтировали систему пожарной сигнализации, восстановили отмостку и тепловой контур, установили пандус, полностью обновили второй этаж, отремонтировали котельную, зрительный и танцевальный залы, провели монтаж сцены на металлическом каркасе. Всего на эти цели выделили порядка 35,1 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.