Обновленный центр славянской культуры открыли в Комсомольском районе

Ремонт центра в селе Селихино шел в 2025—2026 годах по нацпроекту «Семья», инициированному президентом Владимиром Путиным. Работы завершили досрочно.
В кирпичном двухэтажном здании 1967 года постройки заменили системы отопления и электроснабжения, смонтировали систему пожарной сигнализации, восстановили отмостку и тепловой контур, установили пандус, полностью обновили второй этаж, отремонтировали котельную, зрительный и танцевальный залы, провели монтаж сцены на металлическом каркасе. Всего на эти цели выделили порядка 35,1 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
«Наша особая гордость — зрительный зал на 152 посадочных места. Здесь появилась современная звуковая аппаратура, световое оборудование, звукопоглощающий потолок, удобные кресла для зрителей. Теперь можем проводить мероприятия на высоком профессиональном уровне», — отметила директор центра Елена Бывшева.