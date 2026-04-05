В Горячем Ключе две девочки сорвались со скалы во время фотосессии

В Горячем Ключе две девочки получили серьезные травмы в результате падения со скалы. Инцидент произошел накануне в районе Иверской часовни во время семейного отдыха в санаторной зоне, сообщили в пресс-службе городской администрации.
По предварительной информации, несовершеннолетние решили сделать фотографии и забрались на возвышенность. При спуске одна из девочек поскользнулась и, падая, потянула за собой вторую. В результате происшествия обе пострадавшие были экстренно госпитализированы.
Власти города-курорта отметили, что причиной несчастного случая стало нарушение правил безопасности ради эффектных кадров.