Пять человек пострадали в массовом ДТП в Караганде

В Караганде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали пять человек, передает BAQ.KZ.
По данным департамента полиции Карагандинской области, авария произошла в ночь с 4 на 5 апреля около полуночи в районе Голубых прудов. В столкновении участвовали автомобили Chevrolet Cobalt, BMW и Lada Priora.
В результате ДТП пять человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.