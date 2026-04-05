В Мамоново 14-летний подросток погиб после удара током на трансформаторной подстанции

Подстанция находилась под напряжением 15 тысяч вольт.

В Мамоново несовершеннолетний погиб после удара током на опоре трансформаторной подстанции. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Происшествие случилось вечером 4 апреля. «Трое подростков залезли на опору трансформаторной подстанции на территории предприятия по улице Тельмана в городе Мамоново. В результате этого 14-летний мальчик, схватившись за высоковольтные провода, погиб на месте от удара током», — говорится в сообщении.

Как отмечает МЧС региона, подстанция находилась под напряжением 15 тысяч вольт. Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли тело ребёнка с высоты около 7 метров. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 8 специалистов и 2 единицы техники.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.