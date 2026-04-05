В Мамоново 14-летний подросток погиб после удара током на трансформаторной подстанции

Происшествие случилось вечером 4 апреля. «Трое подростков залезли на опору трансформаторной подстанции на территории предприятия по улице Тельмана в городе Мамоново. В результате этого 14-летний мальчик, схватившись за высоковольтные провода, погиб на месте от удара током», — говорится в сообщении.