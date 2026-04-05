В Алматинской области спасли от огня восемь человек

В МЧС РК сообщили, что в ночь на 5 апреля в с. Каргалы Алматинской области по ул. Бейсеуова в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошло загорание кровати и бытовых вещей.

Источник: Курсив

«Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано восемь человек. До приезда пожарных самостоятельно покинули помещение 25 человек, в том числе шесть детей. Пожар ликвидирован в кратчайшее время», — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Ранее «Курсив» сообщал, что в Астане загорелось главное колесо обозрения Казахстана. На место оперативно прибыли пожарные.

По данным МЧС, при прибытии первых подразделений установлено, что огонь возник в центральной части конструкции — в электрическом щите питания. Пожарные с помощью ранцевой системы пожаротушения Vario ликвидировали возгорание.

Посетители были своевременно эвакуированы и спущены с аттракциона. Из двух кабинок спасено семь человек: трое взрослых и четверо детей.