В Алматинской области спасли от огня восемь человек

«Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано восемь человек. До приезда пожарных самостоятельно покинули помещение 25 человек, в том числе шесть детей. Пожар ликвидирован в кратчайшее время», — говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
Ранее «Курсив» сообщал, что в Астане загорелось главное колесо обозрения Казахстана. На место оперативно прибыли пожарные.
По данным МЧС, при прибытии первых подразделений установлено, что огонь возник в центральной части конструкции — в электрическом щите питания. Пожарные с помощью ранцевой системы пожаротушения Vario ликвидировали возгорание.
Посетители были своевременно эвакуированы и спущены с аттракциона. Из двух кабинок спасено семь человек: трое взрослых и четверо детей.