На Новогорьковской ТЭЦ после атаки БПЛА нет повреждений

Ничто не препятствует ее стабильной работе.

В пресс-службе правительства Нижегородской области рассказали, что после атаки БПЛА на Новогорьковской ТЭЦ нет повреждений, которые бы препятствовали её стабильной работе.

«Параметры отопления и горячей воды на Кстово скоро будут восстановлены, — отметили в ведомстве. — После отключения электроэнергии на внешних электросетях на станции включили резервное оборудование».

Напомним, в ночь на 5 апреля в Кстовском районе Нижнего Новгорода сбили 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. К счастью, обошлось без пострадавших.

Позже мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев написал в своём канале в MAX, что в настоящее время специалисты занимаются оценкой ущерба жилых домов. Электроснабжение уже восстановили в двух районных населенных пунктах.

Юрий Шалабаев также добавил, что администрация Кстовского района поможет с восстановлением повреждений.

Всего ночью над регионами РФ в ночь на 5 апреля средствами ПВО сбили 87 беспилотников.

