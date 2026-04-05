В Волгограде мужчина напоролся на штырь на кладбище в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье на кладбищах Волгограда в этом году проходит под пристальным присмотром. Чтобы избежать беспорядков в день массового посещения погостов, власти выставили усиленные наряды полиции — за порядком следят группы по 4−6 сотрудников на каждом погосте, — об этом пишет канал «Ритуальный патруль».
Пока утро обходится без серьезных происшествий, однако затишье наступило после по-настоящему пугающего случая. На Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда поход на могилы близких едва не закончился трагедией. Подвыпивший местный житель пришел помянуть усопших, но не рассчитал силы. Мужчина споткнулся на неровной дорожке и в падении буквально напоролся на острый металлический штырь могильной оградки. На место пришлось экстренно вызывать бригаду скорой помощи, чтобы вызволить пострадавшего из железного плена.
Полицейские и медики в очередной раз просят волгоградцев сохранять бдительность, смотреть под ноги и не злоупотреблять спиртным во время визитов на погосты, чтобы обычный помин не обернулся поездкой в реанимацию.
Ранее сообщалось, что сотрудник салона сотово связи продавал данные клиентов.