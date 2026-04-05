Угонщик из Михайловки покатался на чужом авто и застрял в лесу

В начале марта 2026 года в городе Михайловка Волгоградской области 48-летний местный житель обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля ВАЗ-2107. Машина исчезла прямо со двора, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Полицейские оперативно начали поиски пропавшего транспорта. Вскоре им удалось найти «семерку» в лесу — автомобиль застрял в глубоком снегу. Спустя некоторое время сотрудники правопорядка установили личность угонщика. Им оказался 18-летний молодой человек, уже имевший проблемы с законом.
Задержанный сразу признался в содеянном и рассказал подробности происшествия. По его словам, ночью он увидел припаркованный ВАЗ-2107 во дворе потерпевшего. Ключи от машины находились прямо внутри салона. Молодой человек не устоял перед соблазном и решил «прокатиться». Однако его приключение закончилось быстро и предсказуемо. Доехав до леса, угонщик застрял в снегу. Недолго думая, он бросил чужой автомобиль и поспешил скрыться.
Теперь в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.