Годовалая девочка погибла в аварии на трассе «Кавказ» в Армавире

Также от полученных травм скончался 36-летний мужчина.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла вечером 4 апреля на федеральной трассе «Кавказ» в Краснодарском крае. В Армавире столкнулись Opel Astra и Lada Priora.

По информации полиции, 36-летний водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с второй машиной.

От полученных травм на месте происшествия скончалась годовалая девочка, ехавшая в «Приоре», а также сам виновник аварии. В больницу с места происшествия увезли 25-летнюю пассажирку «Приоры».

«По предварительным данным, девочка во время движения находилась на руках у матери на переднем сидении, которая также была не пристегнута ремнём безопасности», — сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.