Годовалая девочка погибла в аварии на трассе «Кавказ» в Армавире

Смертельная авария произошла вечером 4 апреля на федеральной трассе «Кавказ» в Краснодарском крае. В Армавире столкнулись Opel Astra и Lada Priora.
По информации полиции, 36-летний водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с второй машиной.
От полученных травм на месте происшествия скончалась годовалая девочка, ехавшая в «Приоре», а также сам виновник аварии. В больницу с места происшествия увезли 25-летнюю пассажирку «Приоры».
«По предварительным данным, девочка во время движения находилась на руках у матери на переднем сидении, которая также была не пристегнута ремнём безопасности», — сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.