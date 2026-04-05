Повреждения, которые препятствуют стабильной работе, на Новогорьковской ТЭЦ отсутствуют

Проверка показала: на Новогорьковской ТЭЦ отсутствуют повреждения, препятствующие ее стабильной работе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
После отключения электроэнергии на внешних электросетях на станции включено резервное оборудование.
Подача тепла и горячей воды в Кстово будет восстановлена в ближайшее время.
Ранее мы сообщали, что в результате атаки беспилотников на промышленную зону Кстовского района были повреждены объекты «Лукойла», Новогорьковская ТЭЦ и жилые дома.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.