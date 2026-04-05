Подростки собирали пожертвования для фонда «Чудо детям», руководству которого грозят большие сроки

В Беларуси подростки собирали пожертвования для псевдоблаготворительного фонда.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности уголовного дела в отношении руководства благотворительного фонда «Чудо детям», в частности, что пожертвования на улицах белорусских городов собирали подростки 14−16 лет, всего около 120 человек, сообщает издание «Мiнская праўда». Подростки стояли с коробками для пожертвований на улицах областных центров Гродно, Бреста, Витебска и Гомеля.

Официально фонд заявлял сбор средств для больных детей, но в итоге на эти цели отправлялось не более 10% от собранных средств, а остальные, почти 400 тысяч рублей, мошенники вывезли наличными за пределы Беларуси и потратили на себя. В МВД добавляют: есть основания полагать, что реальная сумма присвоенных денег значительно больше.

При обысках правоохранители изъяли компьютеры, отчетные документы и часть собранных денег.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Но удалось задержать только одного, остальные — за границей (здесь подробнее).

Ранее власти Минска раскрыли, почему закрыли благотворительную организацию КиндерВита.

Мы писали, что власти Минска назвали реальную цифру безбилетников за месяц.