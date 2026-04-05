В минприроды прокомментировали маслянистое пятно в Дону в Ростове

Специалисты Минприроды Ростовской области обратили внимание на сообщения в сети о появлении маслянистого пятна с характерным запахом нефтепродуктов на поверхности реки Дон в Ростове-на-Дону.
Речь идёт об участке в районе жилого комплекса «Белый ангел». Поскольку река Дон находится под федеральным экологическим контролем, сведения оперативно передали в дежурную службу Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.
Ведомство проверяет поступившую информацию. Результаты проверки станут известны позднее.
Напомним, о том, что по реке Дон растеклось маслянистое пятно, стало известно утром 1 апреля. Очевидцы заметили, что загрязнение стремительно распространяется по реке.