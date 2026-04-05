Четыре лесных пожара ликвидированы в Беларуси за сутки

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Четыре лесных пожара ликвидированы за сутки в Беларуси, об этом сообщили в МЧС.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, в период 6:00 4 апреля до 6:00 5 апреля ликвидированы четыре лесных пожара — два в Брестской и по одному в Гомельской и Могилевской областях. Общая площадь возгорания составила 0,717 га.

Два их них были потушены совместно силами Минлесхоза и МЧС, один силами Минлесхоза и один — силами МЧС.

Помимо того, ликвидирован торфяной пожар на площади 0,03 га, а также 92 пожара травы и кустарников на общей площади 15,073 га.

Для ликвидации лесных пожаров привлекались 13 единиц техники и 39 человек, из них 7 единиц техники и 22 работника МЧС.

По состоянию на воскресенье в Беларуси разрешено без ограничений посещать леса только в трех районах страны. В остальных действуют ограничения или же запреты.

Согласно существующим правилам, ограничения на посещение лесных массивов вводятся при 3-м классе пожарной опасности, а полный запрет — при 4-м и 5-м классах опасности.

Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).