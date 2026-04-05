В Уфе после ночного ДТП трое пострадавших находятся в коме

На трассе М-5 в районе между Демским районом Уфы и кафе «Отдых» произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» двигался по встречной полосе с выключенными фарами и врезался в другую машину.
Как сообщает Mash в Башкирии, в автомобиле, который ехал по правилам, находились четверо молодых людей по 20 лет. Всех госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Трое из них впали в кому.
Родственники пострадавших подозревают, что водитель «Лады» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.