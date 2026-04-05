Трое детей пострадали в ДТП с грузовиком под Новосибирском

На 137-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе утром 5 апреля столкнулись три автомобиля. Авария произошла в 11:35. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
По предварительным данным, водитель 1955 года рождения за рулем «Фольксваген Поло» ехал из Кемерова в сторону Новосибирска. В пути он выехал на встречную полосу, где это запрещено. Там машина столкнулась с «Тойотой Камри», которой управлял мужчина 1987 года рождения.
После этого тот же «Фольксваген Поло» врезался во встречный грузовик «Ситрак» с полуприцепом. За рулем грузовой машины находился мужчина 1978 года рождения.
В аварии пострадал водитель «Фольксвагена» и четыре его пассажира. Среди них — женщина 1986 года рождения и трое детей 2011, 2017 и 2024 годов рождения. Все они получили травмы разной степени тяжести.