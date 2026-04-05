В Перми сотрудники модного бутика обокрали кассу на 29 млн рублей

В Перми продолжается расследование уголовного дела по факту крупной кражи из кассы модного бутика в одном из крупных торгово-развлекательных комплексов города. В преступлении подозревают двух сотрудников сети магазинов одежды. Следствие ведет ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе расследования предварительно установлено, в июне 20213 года криминальную схему разработали 49-летняя бухгалтер головного офиса сети магазинов и 47-летняя управляющая торговой точки. Задуманную махинацию они затем проворачивали в течение полутора лет.
Подозреваемые систематически изымали наличность из кассы бутика, а затем делили украденные деньги между собой и тратили на собственные нужды. Общая сумма материального ущерба, причиненного собственнику сети, составила не менее 29 млн руб.
Крупную недостачу выявили при проведении внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности торговой сети. О результатах проверки руководство незамедлительно сообщило в органы внутренних дел. Злоумышленниц установили и задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД России.
В отношении подозреваемых завели уголовное дело по признакам растраты и присвоения денежных средств в особо крупном размере. Сообщницам грозит крупный штраф и лишение свободы до двух лет. Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий по закреплению доказательной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.