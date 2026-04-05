Евгений Люлин назвал атаку БПЛА на Нижний Новгород циничной и подлой

По его словам, главное, что никто из людей не пострадал.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал атаку беспилотников на Кстовский район.

«Коварный враг цинично и подло в ночь на Вербное воскресенье попытался нанести удар по Нижегородской области», — написал спикер заксобрания в своём канале MAX.

Он отметил, что обломками задеты промышленные объекты, а также жилые дома.

«Оперативные службы в настоящее время ликвидируют последствия нападения. Главное, что никто из людей во время атаки не пострадал», — заключил Евгений Люлин.

Ранее, напомним, в своих каналах в MAX нападение беспилотников прокомментировали глава региона Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Губернатор рассказал, что над промышленной зоной Кстовского района сбили 30 БПЛА. Глава города пообещал помочь с восстановлением повреждённых объектов.

Позже стало известно, что Новогорьковская ТЭЦ не получила повреждений, которые бы препятствовали её стабильной работе. Местным жителям пообещали скоро восстановить подачу отопления и горячей воды.

Всего в России ночью военные сбили 87 БПЛА.

