Пассажир поезда Челябинск — Петербург вытолкнул проводницу из вагона

Мужчина так хотел отомстить девушке за то, что она не позволила ему покурить.

Источник: Комсомольская правда

В поезде № 149/150, который следовал из Челябинска в Петербург, мужчина едва не убил проводницу из-за того, что он не смог покурить. Пассажир вытолкнул проводницу из вагона. Момент попал на видео.

Инцидент случился во время стоянки на станции Поназырево в Костромской области. По данным telegram-канала «1520. Все о ж/д», причиной стал конфликт из-за курения. Мужчина хотел выйти на перрон, чтобы покурить, но стоянка была короткой, и проводница отказалась выпускать его.

— Пассажир подошел к девушке, столкнул ее с вагона, закрыл дверь в тамбур и ушел. Проводница упала с высоты в несколько метров, — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, у нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.