На севере Красноярского края у браконьеров изъяли 100 килограммов корюшки и два муксуна. Инспекторы Таймырского отдела рыбоохраны совместно сотрудниками из Таймырского ЛО МВД и районными охотинспекторами провели очередной рейд на реке Енисей. И задержали любителей незаконной рыбалки с поличным.
Сейчас, когда рыба готовится идти на нерест, браконьеры усиленно вылавливают ее, используя незаконные орудия и приспособления. Так, инспекторы сняли десяток запрещенных сеток. В качестве обеспечительной меры арестовано 5 единиц транспортных средств, использовавшихся в незаконном промысле. Нарушителям придется возместить государству ущерб.
В территориальном управлении Росрыболовства рассказали, что енисейская корюшка вид промысловый и пользуется неизменным спросом как у рыбаков-любителей, так и у представителей коренных малочисленных народов Севера. Однако во время нерестовой миграции она очень уязвима. Для любительского рыболовства установлена суточная норма добычи — 50 штук на человека.