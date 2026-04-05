Омский пенсионер лишился 40 тысяч рублей, которые прятал в фарфоровой супнице

Пожилой житель села Знаменское встретил во время прогулки своего молодого соседа. Уличная беседа плавно перетекла в дом пенсионера, где произошло застолье с употреблением спиртных напитков. Когда собеседникам не хватило алкоголя, пожилой хозяин предложил сходить за спиртными напитками своему гостю, и достал при нем из фарфоровой супницы деньги на «продолжение банкета». Спустя время дедушка задремал, а его молодой гость украл из выявленного тайника все стариковские сбережения в размере 40 тысяч рублей.