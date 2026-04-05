Омский пенсионер лишился 40 тысяч рублей, которые прятал в фарфоровой супнице

Деньги украл его 21-летний сосед, заприметив во время дружеского застолья тайник пожилого омича.

Источник: Комсомольская правда

От собственного гостеприимства и щедрости пострадал в минувшие сутки 64-летний житель села Знаменское Омской области. Он пригласил на застолье своего 21-летнего соседа, который украл сбережения дедушки из тайника, находившегося в фарфоровой супнице.

Пожилой житель села Знаменское встретил во время прогулки своего молодого соседа. Уличная беседа плавно перетекла в дом пенсионера, где произошло застолье с употреблением спиртных напитков. Когда собеседникам не хватило алкоголя, пожилой хозяин предложил сходить за спиртными напитками своему гостю, и достал при нем из фарфоровой супницы деньги на «продолжение банкета». Спустя время дедушка задремал, а его молодой гость украл из выявленного тайника все стариковские сбережения в размере 40 тысяч рублей.

Сотрудники местной полиции сразу же вычислили преступника: ранее не судимый молодой человек не стал запираться и рассказал, что решение о хищении у него возникло спонтанно, под воздействием алкоголя. На данный момент уличенный в краже фигурант уже полностью возместил причиненный ущерб. Однако, на него возбуждено уголовное дело статье «Кража». В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.