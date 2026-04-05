На Новогорьковской ТЭЦ не выявили повреждений, мешающих её стабильной работе

Тепло и горячая вода вернутся в дома кстовчан в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

На Новогорьковской ТЭЦ не зафиксировано повреждений, которые могли бы повлиять на стабильную работу станции. Специалисты уже запустили резервное оборудование после перебоев с электроэнергией на внешних сетях, а параметры отопления и горячего водоснабжения в Кстове планируют восстановить в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, ночью в Кстовском районе силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников: было сбито 30 БПЛА над промышленной зоной, в результате чего вспыхнули пожары. К утру возгорания удалось локализовать.

Также повреждения зафиксированы в нескольких жилых домах и на приусадебных участках рядом с зоной поражения.

Новогорьковская ТЭЦ является важнейшим объектом инфраструктуры Кстово — станция обеспечивает теплом и горячей водой жителей города и промышленные предприятия.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше