На Новогорьковской ТЭЦ не выявили повреждений, мешающих её стабильной работе

На Новогорьковской ТЭЦ не зафиксировано повреждений, которые могли бы повлиять на стабильную работу станции. Специалисты уже запустили резервное оборудование после перебоев с электроэнергией на внешних сетях, а параметры отопления и горячего водоснабжения в Кстове планируют восстановить в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-служба правительства Нижегородской области.
Напомним, ночью в Кстовском районе силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников: было сбито 30 БПЛА над промышленной зоной, в результате чего вспыхнули пожары. К утру возгорания удалось локализовать.
Также повреждения зафиксированы в нескольких жилых домах и на приусадебных участках рядом с зоной поражения.
Новогорьковская ТЭЦ является важнейшим объектом инфраструктуры Кстово — станция обеспечивает теплом и горячей водой жителей города и промышленные предприятия.