Двухэтажный частный дом загорелся на Кропоткина в Новосибирске

На место происшествия оперативно приехали сотрудники МЧС. Они сразу приступили к тушению. Проезд для автомобилей перекрыли.
В пресс-службе регионального МЧС КП-Новосибирск сообщили, что работа заняла около полутора часов. На первом этаже этого здания находилась станция технического обслуживания автомобилей. Из-за пожара выгорел мансардный этаж, предварительная площадь повреждений — 500 квадратных метров.
Данных о пострадавших нет. Со стороны МЧС к тушению привлекались 31 сотрудник и 9 единиц спецтехники.