В Калининграде столкнулись автомобиль и автобус, пострадал пассажир

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

В Калининграде утром 5 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, около 10:30 в районе дома № 113 на улице Горького столкнулись автомобиль «Рено» и автобус. В результате удара в салоне общественного транспорта упал пассажир. Пострадавший получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.