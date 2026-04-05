Слюсарь рассказал о состоянии пострадавших во время атак БПЛА на Таганрог

По словам главы региона, всем раненым оказывают помощь.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл заседание штаба по ликвидации последствий налёта БПЛА в Таганроге. Глава региона сообщил в соцсетях, что за неделю приморский город дважды подвергался воздушным атакам.

«Ещё раз приношу свои соболезнования семьям погибших. Продолжаем оказывать помощь раненым и пострадавшим», — написал Юрий Слюсарь в своём канале.

По данным губернатора, женщине, которая получила ожоги в результате пожара из-за падения обломков дрона, успешно провели операцию. Её состояние стабильное, лечение продолжается в областном ожоговом центре.

Четверо пострадавших, включая иностранного гражданина, которые получили травмы в ночь на субботу, находятся в медучреждении в состоянии средней тяжести.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
