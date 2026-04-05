Администрация Кстовского района окажет помощь жителям после атаки БПЛА

Электричество уже восстановлено, специалисты оценивают повреждения.

Источник: Комсомольская правда

Власти Кстовского района окажут помощь жителям в восстановлении поврежденного имущества после ночной атаки беспилотников. Уже сейчас специалисты оценивают состояние жилых домов, а часть последствий удалось устранить в кратчайшие сроки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на территории Кстовского района. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Оперативные службы сразу приступили к работе на местах. По данным ЕДДС, в двух населенных пунктах уже восстановлено электроснабжение. Информация о других повреждениях уточняется.

В районной администрации подчеркнули, что жителям окажут всю необходимую помощь для восстановления домов и устранения последствий происшествия. Работы продолжаются.

