На Урале после драки учителя и подростков возбуждено уголовное дело

Конфликт между учителем и подростками в Свердловской области обернулся уголовным делом. О случившемся в последний день марта в селе Юва Красноуфимского района рассказывалось в социальных сетях. На школьном стадионе после словесной перепалки и взаимных претензий учитель применил физическую силу в отношении двух подростков.