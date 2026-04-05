На Урале после драки учителя и подростков возбуждено уголовное дело

Конфликт между учителем и подростками в Свердловской области обернулся уголовным делом. О случившемся в последний день марта в селе Юва Красноуфимского района рассказывалось в социальных сетях. На школьном стадионе после словесной перепалки и взаимных претензий учитель применил физическую силу в отношении двух подростков.
— По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство), — сообщают в Следственном комитете Российской Федерации.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.