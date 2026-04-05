В селе Подстепки 17-летний парень без прав устроил ночную погоню с полицией

На днях сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района патрулировали дороги в селе Подстепки. Их внимание привлёк водитель мотоцикла Honda, который при виде патрульной машины резко попытался уехать. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, полицейские начали преследование и вскоре остановили нарушителя. За рулем оказался 17-летний местный житель, учащийся колледжа. Прав на управление мотоциклом у него не было.
На молодого человека составили сразу несколько протоколов. Ему вменяют управление транспортным средством без прав, без регистрации, без страховки и без документов на мотоцикл.
Поскольку парню еще нет 18 лет, все материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Ставропольского района. Там разберутся не только с самим нарушителем, но и с его родителями — им тоже грозят меры воспитательного и административного воздействия. Сам мотоцикл отправили на специализированную стоянку.