Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Подстепки 17-летний парень без прав устроил ночную погоню с полицией

17-летний мотоциклист без прав устроил погоню с полицией в селе Подстепки.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

На днях сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района патрулировали дороги в селе Подстепки. Их внимание привлёк водитель мотоцикла Honda, который при виде патрульной машины резко попытался уехать. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, полицейские начали преследование и вскоре остановили нарушителя. За рулем оказался 17-летний местный житель, учащийся колледжа. Прав на управление мотоциклом у него не было.

На молодого человека составили сразу несколько протоколов. Ему вменяют управление транспортным средством без прав, без регистрации, без страховки и без документов на мотоцикл.

Поскольку парню еще нет 18 лет, все материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Ставропольского района. Там разберутся не только с самим нарушителем, но и с его родителями — им тоже грозят меры воспитательного и административного воздействия. Сам мотоцикл отправили на специализированную стоянку.