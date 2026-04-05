Школьница отдала мошенникам 540 тысяч рублей, которые нужно было срочно «задекларировать»

Аферисты выманили у 16-летней жительницы Приокского района накопления семьи.

Больше полумиллиона рублей передала мошенникам 16-летняя школьница из Приокского района Нижнего Новгорода. Аферисты действовали под прикрытием официальных органов и убедили несовершеннолетнюю «задекларировать» накопления. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Девушка собрала наличные и передала «курьеру» в руки пакет, куда она сложила 2 тысячи долларов, 3,5 тысячи евро, 5 тысяч китайских юаней. Общая сумма составила 540 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, проводятся следственные мероприятия.