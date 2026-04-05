Следующие через Волгоградскую область поезда из Дагестана задерживаются из-за ливня

Два поезда, следующие через Волгоградскую область из Москвы в Дагестан и обратно.

Два поезда, следующие через Волгоградскую область из Москвы в Дагестан и обратно, задерживаются из-за обильных осадков и подтопления железнодорожных путей на территории республики.

— Предполагаются задержки проездов № 86 Москва — Дербент и № 85 Дербент — Москва, — сообщает 5 апреля Северо-Кавказская железная дорога.

Подтопление путей произошло на участке между станциями Мамед-Кала и Дагестанские огни. Из-за этого, как уточняет РЖД, поезд № 85 Дербент-Москва отменен на участке Дербент-Махачкала. Пассажиры поезда № 86 Москва-Дербент будут перевезены автотранспортом с высадкой в Избербаше и Дербенте. Обо всех изменениях пассажиров обещают информировать по СМС.

Согласно открытым данным, поезда № 85 и № 86 следуют через Палласовский район Волгоградской области.

В ночь на 4 апреля Дагестан вновь накрыла непогода. Сильные ливни превратили в реки улицы Дербента и Махачкалы. За сутки, по данным синоптиков, здесь выпала почти месячная норма осадков.

Фото из архива V102.RU.

