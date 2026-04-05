Следующие через Волгоградскую область поезда из Дагестана задерживаются из-за ливня

Подтопление путей произошло на участке между станциями Мамед-Кала и Дагестанские огни. Из-за этого, как уточняет РЖД, поезд № 85 Дербент-Москва отменен на участке Дербент-Махачкала. Пассажиры поезда № 86 Москва-Дербент будут перевезены автотранспортом с высадкой в Избербаше и Дербенте. Обо всех изменениях пассажиров обещают информировать по СМС.