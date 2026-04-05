Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирка умерла на борту рейса из Владивостока в Екатеринбург

«Уральские авиалинии»: пассажирка умерла на борту рейса в Екатеринбург.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Пассажирка потеряла сознание на борту рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» из Владивостока в Екатеринбург, самолет вынужденно сел в Нижневартовске для оказания помощи женщине, однако спасти ее не удалось, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Сегодня на рейсе U6−572, выполняющем маршрут Владивосток — Екатеринбург, женщине 50 лет внезапно стало плохо, она потеряла сознание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту Нижневартовска для оказания срочной медицинской помощи.

«К сожалению, женщина скончалась до прибытия медиков», — уточнил авиаперевозчик.