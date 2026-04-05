Пассажирка умерла на борту рейса из Владивостока в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Пассажирка потеряла сознание на борту рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» из Владивостока в Екатеринбург, самолет вынужденно сел в Нижневартовске для оказания помощи женщине, однако спасти ее не удалось, сообщила пресс-служба авиакомпании.