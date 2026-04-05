Жительница Дзержинска поверила стандартной схеме обмана мошенников и потеряла 8,5 млн рублей

59-летняя жительница Дзержинска лишилась накоплений в сумме 8,5 млн рублей, перечислив их мошенникам. Аферисты использовали стандартную схему обмана: пугали, что с ее счетов могут списать средства и их срочно нужно защитить с помощью перевода на указанный счет.
Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Полиция напоминает: сотрудники финансовых организаций или правоохранительных органов никогда не будут действовать таким образом по телефону и не будут предлагать совершить перевод денег на «защищенные» счета. Ведомство призывает нижегородцев быть бдительными и не вступать в переговоры с неизвестными.