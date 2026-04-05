Жительница Дзержинска поверила стандартной схеме обмана мошенников и потеряла 8,5 млн рублей

Полиция напоминает: сотрудники финансовых организаций или правоохранительных органов никогда не будут действовать таким образом по телефону и не будут предлагать совершить перевод денег на «защищенные» счета. Ведомство призывает нижегородцев быть бдительными и не вступать в переговоры с неизвестными.