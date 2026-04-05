Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Дзержинска поверила стандартной схеме обмана мошенников и потеряла 8,5 млн рублей

Аферисты применили известную тактику с необходимостью перечислить деньги на «защищенный» счет.

59-летняя жительница Дзержинска лишилась накоплений в сумме 8,5 млн рублей, перечислив их мошенникам. Аферисты использовали стандартную схему обмана: пугали, что с ее счетов могут списать средства и их срочно нужно защитить с помощью перевода на указанный счет.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Полиция напоминает: сотрудники финансовых организаций или правоохранительных органов никогда не будут действовать таким образом по телефону и не будут предлагать совершить перевод денег на «защищенные» счета. Ведомство призывает нижегородцев быть бдительными и не вступать в переговоры с неизвестными.