Полиция задержала пассажира, вытолкнувшего проводницу из поезда под Костромой

Полиция задержала пассажира, который вытолкнул проводницу из вагона поезда в Костромской области. Об этом сообщили «Подъем» со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию» (ФПК) и РЕН ТВ со ссылкой на РЖД.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Проводница находится в медицинском учреждении, ей оказывают необходимую помощь, уточнили в ФПК. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Пассажир вытолкнул проводницу из вагона поезда Челябинск — Санкт-Петербург во время стоянки в Костромской области, полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством, сообщал RT. По данным Telegram-канала «1520. Все о ж/д», у сотрудницы РЖД после падения диагностировали перелом позвоночника. Конфликт мог возникнуть из-за отказа выпустить пассажира на перекур, сообщил канал.