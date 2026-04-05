Полиция задержала пассажира, вытолкнувшего проводницу из поезда под Костромой

Пассажир вытолкнул проводницу из вагона поезда Челябинск — Санкт-Петербург во время стоянки в Костромской области, полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством, сообщал RT. По данным Telegram-канала «1520. Все о ж/д», у сотрудницы РЖД после падения диагностировали перелом позвоночника. Конфликт мог возникнуть из-за отказа выпустить пассажира на перекур, сообщил канал.