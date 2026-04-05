В Воронеже из-за короткого замыкания моноколеса едва не сгорела квартира в многоэтажке

Вечером 4 апреля в Коминтерновском районе на улице Зеленко, 22а в девятиэтажке вспыхнуло моноколесо. Огонь мгновенно охватил кухню площадью12 квадратных метров, и к моменту приезда спасателей квартира уже была затянута едким дымом. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом накануне сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, пожар начался на шестом этаже в «однушке», сообщение поступило в 18:17. Огонь за считанные минуты уничтожил само моноколесо и перекинулся на кухонную мебель и бытовую технику. Пламя успело испортить отделку на площади пять квадратных метров, прежде чем его удалось остановить.
На месте ЧП работали 13 сотрудников МЧС и четыре спецмашины. С момента вызова до полной ликвидации огня прошло около 50 минут, пламя потушили к 19:08.
Эксперты уже назвали предварительную причину происшествия — подвело техническое состояние гаджета, произошло короткое замыкание.