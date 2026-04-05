Двое суток искали пропавшего рыбака в области Жетысу

По данным МЧС, мужчина 3 апреля выехал с друзьями на рыбалку и пропал, потеряв ориентир в ночное время.
В ходе поисков установлено, что он находился недалеко от других рыбаков. Двое его друзей самостоятельно вернулись домой.
В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, ДП а также родственники.
Состояние найденного гражданина удовлетворительное. В медицинской помощи не нуждался.
