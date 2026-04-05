В Пермском крае ищут 32-летнего мужчину из Свердловской области

Волонтёры ищут 32-летнего мужчину из Свердловской области, который может находиться в Пермском крае, сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт».
Станислав Ильин бесследно исчез 17 ноября 2025 года в посёлке Рассоха. С тех пор его местоположение остаётся неизвестным. Как пояснили представители поискового отряда 59.RU, мужчина может находиться в любом регионе, однако на первом этапе поиск объявляют в самых ближайших к месту исчезновения.
Волонтёры рассказали порталу, что Станислав взял с собой вещи и документы, однако не сообщил жене, куда планирует уехать. Мужчина передвигается с помощью сервиса BlaBlaCar, но билеты не покупает. Поисковики надеются, что удастся найти водители, которые подвозили его.
В ориентировке указаны приметы Станислава: рост 183 сантиметра, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие. Во что был одет мужчина в день пропажи неизвестно.
Информацию о местонахождении Станислава Ильина можно сообщить по номерам 8 (800) 700−54−52 или 112.