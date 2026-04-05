В Пермском крае ищут 32-летнего мужчину из Свердловской области

Станислав Ильин бесследно исчез 17 ноября 2025 года в посёлке Рассоха. С тех пор его местоположение остаётся неизвестным. Как пояснили представители поискового отряда 59.RU, мужчина может находиться в любом регионе, однако на первом этапе поиск объявляют в самых ближайших к месту исчезновения.