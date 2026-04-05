Медики прооперировали пострадавшую при атаке на Таганрог женщину

Напомним, в ночь на 4 апреля один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Дон. Таганрог попал под ракетный удар. Пострадала коммерческая инфраструктура. БПЛА были сбиты в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах.