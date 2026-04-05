Медики прооперировали пострадавшую при атаке на Таганрог женщину

Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что врачи прооперировали женщину, пострадавшую при атаке на Таганрог. Об этом глава региона написал в социальных сетях после выездного заседания оперативного штаба.

По данным Слюсаря, операция прошла успешно. По оценкам медиков, сейчас состояние пациентки стабильное, она продолжает лечение в областном ожоговом центре.

Ещё четверо человек, получивших травмы в ночь на субботу, остаются в больницах. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 4 апреля один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Дон. Таганрог попал под ракетный удар. Пострадала коммерческая инфраструктура. БПЛА были сбиты в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах.

