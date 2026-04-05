Медики прооперировали пострадавшую при атаке на Таганрог женщину

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что врачи прооперировали женщину, пострадавшую при атаке на Таганрог. Об этом глава региона написал в социальных сетях после выездного заседания оперативного штаба.
По данным Слюсаря, операция прошла успешно. По оценкам медиков, сейчас состояние пациентки стабильное, она продолжает лечение в областном ожоговом центре.
Ещё четверо человек, получивших травмы в ночь на субботу, остаются в больницах. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в ночь на 4 апреля один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Дон. Таганрог попал под ракетный удар. Пострадала коммерческая инфраструктура. БПЛА были сбиты в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах.