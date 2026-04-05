На Дону днём 5 апреля объявили беспилотную опасность

Соответствующие уведомления поступили на смартфоны жителей региона.

В Ростовской области днём 5 апреля ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в РСЧС.

Оповещение жителям региона пришло в 14:00. Населению рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и держаться подальше от окон.

Ранее мониторинговые каналы сообщали о красном уровне опасности по БПЛА в регионе. Под угрозой находились Таганрог, Матвеев Курган и Ростов-на-Дону.

