На Дону днём 5 апреля объявили беспилотную опасность

В Ростовской области днём 5 апреля ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в РСЧС.
Оповещение жителям региона пришло в 14:00. Населению рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и держаться подальше от окон.
Ранее мониторинговые каналы сообщали о красном уровне опасности по БПЛА в регионе. Под угрозой находились Таганрог, Матвеев Курган и Ростов-на-Дону.
