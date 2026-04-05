Деревню под Нижним Тагилом подтопило из-за затора на реке Межевая Утка

В свердловском населенном пункте введён режим повышенной готовности, жители отказались от эвакуации.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

Под Нижним Тагилом5 апреля в результате образования затора на реке Межевая Утка произошел подъем уровня воды в районе деревни Баронская, в результате чего произошел выход воды к приусадебным участкам. Об этом сообщает свердловское МЧС. Ситуацию с подтоплением в деревне Баронская взял на личный контроль глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По его словам, с Висимской плотины начался сброс воды, и на реке Межевая Утка на мелководье у деревни образовался затор, из-за этого вода резко поднялась, подтопив улицу Заречную.

«На месте работают спасатели Центра защиты населения, специалисты МЧС, сотрудники природного парка “Река Чусовая”. С помощью аэролодки затор удалось частично разбить. Уровень воды сейчас падает, — рассказал в соцсетях Пинаев. — Жители домов от эвакуации отказались. Но мы готовимся к любому развитию событий. В деревне введён режим повышенной готовности. Пункт временного размещения можем развернуть в любой момент».

На усиленные режим работы переведена поисково-спасательная служба, все силы и средства для аварийно-спасательных работ готовы задействовать немедленно, если потребуется, подчеркнул мэр Нижнего Тагила.