Деревню под Нижним Тагилом подтопило из-за затора на реке Межевая Утка

Под Нижним Тагилом5 апреля в результате образования затора на реке Межевая Утка произошел подъем уровня воды в районе деревни Баронская, в результате чего произошел выход воды к приусадебным участкам. Об этом сообщает свердловское МЧС. Ситуацию с подтоплением в деревне Баронская взял на личный контроль глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
По его словам, с Висимской плотины начался сброс воды, и на реке Межевая Утка на мелководье у деревни образовался затор, из-за этого вода резко поднялась, подтопив улицу Заречную.
«На месте работают спасатели Центра защиты населения, специалисты МЧС, сотрудники природного парка “Река Чусовая”. С помощью аэролодки затор удалось частично разбить. Уровень воды сейчас падает, — рассказал в соцсетях Пинаев. — Жители домов от эвакуации отказались. Но мы готовимся к любому развитию событий. В деревне введён режим повышенной готовности. Пункт временного размещения можем развернуть в любой момент».
На усиленные режим работы переведена поисково-спасательная служба, все силы и средства для аварийно-спасательных работ готовы задействовать немедленно, если потребуется, подчеркнул мэр Нижнего Тагила.