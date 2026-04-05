Деревню под Нижним Тагилом подтопило из-за затора на реке Межевая Утка

Под Нижним Тагилом5 апреля в результате образования затора на реке Межевая Утка произошел подъем уровня воды в районе деревни Баронская, в результате чего произошел выход воды к приусадебным участкам. Об этом сообщает свердловское МЧС. Ситуацию с подтоплением в деревне Баронская взял на личный контроль глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.