В Азовском море затонул сухогруз: есть погибший

В Азовском море затонул сухогруз с пшеницей.

Источник: Telegram-канал Владимира Сальдо

В Азовском море потерпел крушение судно типа «Волго-Балт», которое следовало с грузом пшеницы. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, из-за случившегося один член экипажа погиб, двое считаются пропавшими без вести.

Благо, часть экипажа покинула корабль и доплыла до побережья Херсонской области. Позже на берегу нашли девять членов команды. Выяснилось, что все они являются гражданами России.

— Морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — отметил Сальдо.

По словам губернатора, первыми помощь оказали местные жители — они встретили экипаж и помогли на берегу до прибытия служб. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.