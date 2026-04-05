В Азовском море затонул сухогруз: есть погибший

В Азовском море потерпел крушение судно типа «Волго-Балт», которое следовало с грузом пшеницы. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, из-за случившегося один член экипажа погиб, двое считаются пропавшими без вести.
Благо, часть экипажа покинула корабль и доплыла до побережья Херсонской области. Позже на берегу нашли девять членов команды. Выяснилось, что все они являются гражданами России.
— Морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — отметил Сальдо.
По словам губернатора, первыми помощь оказали местные жители — они встретили экипаж и помогли на берегу до прибытия служб. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.