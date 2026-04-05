В Калининграде загорелся торговый центр «Гиант»

В Калининграде горит крупный торговый центр — началась эвакуация людей. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Торговый центр «Гиант» находится на Московском проспекте города. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. «На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства, пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — сообщил губернатор.
На кадрах, которые очевидцы ЧП публикуют сейчас в социальных сетях, видно: часть фасада торгового центра уничтожена пламенем, а огонь уже перешел на автомобили.
Отметим, что «Гиант» — один из крупных торговых центров Калининграда. В нем размещаются кинотеатр, детский парк развлечений, десятки магазинов и кафе.