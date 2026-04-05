В Калининграде загорелся торговый центр «Гиант»

Торговый центр «Гиант» находится на Московском проспекте города. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. «На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства, пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — сообщил губернатор.