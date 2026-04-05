Тушить ТЦ калининградским пожарным помогают расчеты из Светлогорска и Гурьевска

Очевидцы подносят сотрудникам МЧС питьевую воду.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на месте пожара в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте задействовано 17 пожарных машин, 85 сотрудников МЧС. Как сообщают очевидцы, к горящему зданию прибыли огнеборцы из Гурьевска и даже из Светлогорска.

«Пожарные расчеты не только калининградские работают, помогают светлогорские и гурьевские пожарные. Люди носят им питьевую воду в пятилитровых бутылках», — рассказали очевидцы.

Отметим, территория у торгового центра оцеплена, на месте работают сотрудники УМВД и ГИБДД. У горящего здания собралось очень много зевак, в том числе детей.