Тушить ТЦ калининградским пожарным помогают расчеты из Светлогорска и Гурьевска

В Калининграде на месте пожара в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте задействовано 17 пожарных машин, 85 сотрудников МЧС. Как сообщают очевидцы, к горящему зданию прибыли огнеборцы из Гурьевска и даже из Светлогорска.
«Пожарные расчеты не только калининградские работают, помогают светлогорские и гурьевские пожарные. Люди носят им питьевую воду в пятилитровых бутылках», — рассказали очевидцы.
Отметим, территория у торгового центра оцеплена, на месте работают сотрудники УМВД и ГИБДД. У горящего здания собралось очень много зевак, в том числе детей.